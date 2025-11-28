 502

Junge (10) aus Hamburg wurde vermisst: Polizei gibt Entwarnung

Ein Zehnjähriger aus Hamburg wurde vermisst. Am Freitagabend gab die Polizei schließlich Entwarnung. Der Junge ist nun in der Obhut des Jugendamtes.

Von Alice Nägle

Update, 20.03 Uhr: Vermisster in Quickborn angetroffen

Wie die Polizei am Freitagabend mitteilte, wurde der vermisste Junge am Nachmittag durch Einsatzkräfte im Bereich Quickborn angetroffen und befindet sich nun in der Obhut des Jugendamtes.

Hinweise auf eine Straftat liegen laut den Beamten nicht vor.

Erstmeldung vom 28. November

Hamburg - Seit Donnerstag wird ein Zehnjähriger aus Hamburg-Schnelsen vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Ein Zehnjähriger aus Hamburg wurde vermisst. Am Freitagabend gab die Polizei schließlich Entwarnung. (Symbolfoto)
Ein Zehnjähriger aus Hamburg wurde vermisst. Am Freitagabend gab die Polizei schließlich Entwarnung. (Symbolfoto)  © Daniel Karmann/dpa

Am Vormittag soll der Junge seine elterliche Wohnung verlassen haben und nicht zurückgekehrt sein. Das meldeten die Beamten am späten Donnerstagabend.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Jungen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 040 4286 56789 oder jedem weiteren Hinweistelefon zu melden.

Wer den Jungen sieht, soll direkt den Notruf 110 wählen.

Erstmeldung: 6.27 Uhr. Aktualisiert: 20.03 Uhr

Titelfoto: Daniel Karmann/dpa

