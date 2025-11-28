Junge (10) aus Hamburg wurde vermisst: Polizei gibt Entwarnung

Ein Zehnjähriger aus Hamburg wurde vermisst. Am Freitagabend gab die Polizei schließlich Entwarnung. Der Junge ist nun in der Obhut des Jugendamtes.

Von Alice Nägle

Wie die Polizei am Freitagabend mitteilte, wurde der vermisste Junge am Nachmittag durch Einsatzkräfte im Bereich Quickborn angetroffen und befindet sich nun in der Obhut des Jugendamtes. Hinweise auf eine Straftat liegen laut den Beamten nicht vor.

Erstmeldung vom 28. November

Hamburg - Seit Donnerstag wird ein Zehnjähriger aus Hamburg-Schnelsen vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe.