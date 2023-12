Junge (11) auf Urlaubsreise entführt: Nach sechs Jahren schafft er die Flucht

Alex Batty verschwand 2017 auf einem Urlaub mit Mutter und Großvater. Vormund war die Großmutter. 6 Jahre später tauchte er nun in Südfrankreich wieder auf.

Von Dana-Jane Kruse

Großbritannien/Frankreich - Alex Batty aus dem britischen Metropolraum Greater Manchester, verschwand im Jahr 2017 während eines Familienurlaubs in Spanien. Nun tauchte damals 11-Jährige in Südfrankreich wieder auf. Sechs Jahre lang galt er als verschollen, laut den französischen Behörden ist jedoch er am Leben und wohlauf.

Seine Großmutter hatte das Sorgerecht: Alex Batty verschwand bei einem Urlaub 2017 mit seiner Mutter und seinem Großvater. (Symbolfoto) © 123RF/kho Wie das Nachrichtenportal La Dépêche berichtete, bestätigte die Staatsanwaltschaft der südfranzösischen Stadt Toulouse am heutigen Donnerstag die Identität des mittlerweile 17-Jährigen. "Sein Gesicht und seine Geschichte stimmen in jeder Hinsicht mit denen des 2017 entführten Briten überein", hieß es. Die britische Zeitung Mirror gab an, dass Alex Batty mit seiner Mutter Melanie (damals 37) und seinem Großvater David (damals 58) auf einer Reise in Spanien als vermisst gemeldet wurde. Seine beiden Familienmitglieder sollen den Jungen gegen seinen Willen von seiner Heimat ferngehalten haben. Vermisste Personen Israelische Botschaft sucht Yossef Ezra: Wer hat den Vermissten gesehen? Alex‘ Großmutter und offizieller Vormund Susan Caruana, die im Jahr 2017 62 Jahre alt war, vermutete, dass sie sich irgendwo in einem "alternativen Lebensstil" eingelebt hatten. "Sie wollten nicht, dass [Alex] zur Schule geht, sie glauben nicht an eine Regelschule", sagte sie in einem älteren Interview. Laut Caruana seien Alex' Mutter und sein Großvater nicht mit "dem Lebensstil und den Glaubenssystemen" der damals 62-Jährigen einverstanden gewesen.

Die Polizei ging 2017 davon aus, dass der damals 11-Jährige sowie seine beiden erwachsenen Begleiter über den Hafen von Malaga nach Melilla in Marokko unterwegs waren, wo Alex' Mutter und deren Vater bereits 2014 in einer alternativen Kommune auf dem Land gelebt hatten.

Alex Battys Großmutter und Vormund 2018 im Interview

Leben in spiritueller Gemeinschaft in Zelten und Wohnwagen