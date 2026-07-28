Junge (13) aus Köln seit Wochen vermisst: Wo steckt Elias H.?

Köln - Seit dem 5. Juli wird der 13-jährige Elias H. aus Köln vermisst. Jetzt sucht die Polizei mit einem Foto nach dem Jungen.

Elias H. (13) wurde zuletzt am 5. Juli in Köln gesehen. © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizei Köln

Der Teenager ist in einer städtischen Kinder- und Jugendeinrichtung in Köln untergebracht gewesen.

Die Ordnungshüter vermuten, dass er sich im Großraum Köln, in Hannover oder im Bereich Hameln aufhalten könnte. Dort lebt den Angaben zufolge ein Teil seiner Familie.

Elias wird als 1,63 Meter groß und schlank beschrieben. Er hat dunkelbraunes, kurzes Haar. Bei seinem Verschwinden war er mit einem hellen T-Shirt, Shorts sowie Sneakern bekleidet gewesen.