Junge (13) aus Sachsen verschwunden: Wer hat Anthony gesehen?

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Ein Jugendlicher (13) aus Flöha ist verschwunden. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Von Julian Winkler

Flöha - Wo ist Anthony (13) aus Flöha (Landkreis Mittelsachsen)? Der Jugendliche ist seit Mittwochabend verschwunden.

Der 13-jährige Anthony aus Flöha wird vermisst - die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Der 13-jährige Anthony aus Flöha wird vermisst - die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.  © Bildmontage: Polizei (2)

Wie die Polizei mitteilt, verließ der Teenager sein Wohnumfeld in Flöha - seitdem wurde er nicht mehr gesehen.

So wird der Vermisste beschrieben:

  • 1,65 Meter groß
  • schlank
  • mittellange, blonde Haare

Die Polizei suchte bereits nach dem Jugendlichen - ohne Erfolg. "Möglicherweise könnte er sich auch im Chemnitzer Stadtgebiet aufhalten", heißt es.

Von einer Straftat gehen die Beamten aktuell nicht aus.

Nun seid Ihr gefragt: Habt Ihr den Jugendlichen gesehen? Wenn ja, dann meldet Euch beim Polizeirevier Mittweida unter der Nummer 03727/9800

Titelfoto: Bildmontage: Polizei (2)

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