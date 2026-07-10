Junge (13) aus Sachsen verschwunden: Wer hat Anthony gesehen?

Flöha - Wo ist Anthony (13) aus Flöha (Landkreis Mittelsachsen)? Der Jugendliche ist seit Mittwochabend verschwunden .

Der 13-jährige Anthony aus Flöha wird vermisst - die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. © Bildmontage: Polizei (2)

Wie die Polizei mitteilt, verließ der Teenager sein Wohnumfeld in Flöha - seitdem wurde er nicht mehr gesehen.



So wird der Vermisste beschrieben:

1,65 Meter groß

schlank

mittellange, blonde Haare

Die Polizei suchte bereits nach dem Jugendlichen - ohne Erfolg. "Möglicherweise könnte er sich auch im Chemnitzer Stadtgebiet aufhalten", heißt es.



Von einer Straftat gehen die Beamten aktuell nicht aus.