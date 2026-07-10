Junge (13) aus Sachsen verschwunden: Wer hat Anthony gesehen?
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Flöha - Wo ist Anthony (13) aus Flöha (Landkreis Mittelsachsen)? Der Jugendliche ist seit Mittwochabend verschwunden.
Wie die Polizei mitteilt, verließ der Teenager sein Wohnumfeld in Flöha - seitdem wurde er nicht mehr gesehen.
So wird der Vermisste beschrieben:
- 1,65 Meter groß
- schlank
- mittellange, blonde Haare
Die Polizei suchte bereits nach dem Jugendlichen - ohne Erfolg. "Möglicherweise könnte er sich auch im Chemnitzer Stadtgebiet aufhalten", heißt es.
Von einer Straftat gehen die Beamten aktuell nicht aus.
Nun seid Ihr gefragt: Habt Ihr den Jugendlichen gesehen? Wenn ja, dann meldet Euch beim Polizeirevier Mittweida unter der Nummer 03727/9800
Titelfoto: Bildmontage: Polizei (2)