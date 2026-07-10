Mann verschwindet beim "Airbeat One"-Festival: Polizei gibt Entwarnung

Laut den Beamten gibt es keine Hinweise für einen strafrechtlichen Sachverhalt.

Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, konnte der Vermisste auf dem Gelände wohlbehalten angetroffen werden.

Neustadt-Glewe - Drama auf dem "Airbeat One": Auf dem seit Mittwoch laufenden EDM-Festival in Neustadt-Glewe ( Mecklenburg-Vorpommern ) wird ein Besucher vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche nach ihm um Mithilfe.

Am Freitag verschwand ein Besucher des "Airbeat One"-Festivals. Die Polizei konnte mittlerweile Entwarnung geben. © Jens Büttner/dpa

Wie die Beamten mitteilten, fehlt von Mann seit Freitagmorgen jede Spur - seine Begleiter meldeten ihn als vermisst, nachdem sie ihn nicht mehr in seinem Zelt im Bereich D14 angetroffen hatten.

Polizei und Festival-Veranstalter begannen umgehend mit der Suche, die Maßnahmen verliefen bisher jedoch ohne Erfolg.

Da der Vermisste Diabetiker ist, ist er auf Medikamente angewiesen. Auch deshalb drängt die Zeit. Deshalb bittet die Polizei nun andere Festival-Teilnehmer um Hilfe.

Hinweise zu seinem Aufenthaltsort werden an der Mobilen Wache auf dem Festivalgelände oder telefonisch unter der Rufnummer 03874-4110 entgegengenommen.

Erstmeldung: 15.40 Uhr, aktualisiert: 17.07 Uhr