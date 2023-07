Junge Studentin verzweifelt gesucht: Seit über einer Woche fehlt von Maffy (24) jede Spur

Berlin - In den sozialen Medien wird die Suche nach María Fernanda Sánchez Castañeda (24) fleißig geteilt, ein eigener Instagram-Kanal ist eingerichtet, Suchtrupps werden organisiert, doch von der 24-jährigen Studentin fehlt weiter jede Spur. Seit nun schon über einer Woche wird die Mexikanerin in Berlin vermisst .

Die Polizei hat mittlerweile ein weiteres Bild (r.) der vermissten María Fernanda Sánchez Castañeda veröffentlicht. © Polizei Berlin

Nun hat die Berliner Polizei ein weiteres Foto veröffentlicht. Genau genommen ein Selfie der Vermissten. Dort lächelt die Studentin in die Kamera.

Ihr letztes Lebenszeichen gab es am 22. Juli. An jenem Samstag verließ sie das Studentenwohnheim in Adlershof, kehrte aber seitdem nicht mehr zurück.

Am Freitagabend zuvor war die junge Frau mit Freunden noch im Lido feiern, am nächsten Tag wollten sie gemeinsam zum CSD gehen, die Mexikanerin sagte aber ab.

Nachdem sich Maffy, wie sie von Freunden genannt wird, laut "Berliner Zeitung" bei ihren Eltern nach ihrem Hund erkundigte, am nächsten Tag aber nicht mehr auf Nachrichten reagierte, alarmierte die Familie von Mexiko aus die Polizei und machte sich auf den Weg nach Berlin.

Dort ist die Unterstützung gerade in der lateinamerikanischen Community groß. Freunde organisieren Suchtrupps, so wie auch am Wochenende. Neben der mexikanischen Botschaft hat sich auch ihre Uni, die University of Europe for Applied Sciences, eingeschaltet. Sie alle suchen nach der jungen Frau - ob im Netz oder auf der Straße.