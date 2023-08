Karl (73) ist verschwunden: Polizei bittet um Hilfe in Vermisstenfall

Bernburg - Seit dem gestrigen Freitag sucht die Polizei in Bernburg (Salzlandkreis) nach dem 73-jährigen Karl K. Nun bittet die Behörde um Mithilfe in dem Fall.

Ein Foto des Vermissten lag nicht vor. Die Polizei veröffentlichte jedoch eine Personenbeschreibung. (Symbolbild) © bwylezich/123RF

Wie die Polizei mitteilte, wurde der 73-Jährige zuletzt gegen 14 Uhr gesehen, hatte sich zuvor in einer Betreuungseinrichtung für Senioren in Bernburg aufgehalten. Von dort verschwand er am Nachmittag. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Die Polizei hat bereits Suchmaßnahmen eingeleitet. Darüber hinaus wurde eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet. Erschwerend kommt dabei jedoch hinzu, dass von Karl K. kein Foto vorliegt.

Eine Personenbeschreibung wurde allerdings veröffentlicht: