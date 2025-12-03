Keine Spur seit Dienstag: Wo ist Jürgen Willi T. aus Dresden?

Dresden - Die Polizeidirektion Dresden fahndet nach Jürgen Willi T. (80). Der Mann aus dem Stadtteil Coschütz ist seit Dienstagnachmittag verschwunden.

Jürgen Willi T. (80) wurde zuletzt am Dienstag gesehen. © Polizeidirektion Dresden

Zuletzt wurde der 80-Jährige an seiner Wohnung an der Kohlenstraße gesichtet.

Mögliche Aufenthaltsorte des Vermissten wurden bereits überprüft, jedoch ohne Erfolg. Jürgen Willi T. kann sich nach Angaben der Polizei schlecht orientieren.

Nun hofft die Polizei darauf, den verschwundenen Dresdner mithilfe der Öffentlichkeit wiederzufinden.

Mit folgender Personenbeschreibung wird nach Jürgen Willi T. gesucht: