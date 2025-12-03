Keine Spur seit Dienstag: Wo ist Jürgen Willi T. aus Dresden?
Dresden - Die Polizeidirektion Dresden fahndet nach Jürgen Willi T. (80). Der Mann aus dem Stadtteil Coschütz ist seit Dienstagnachmittag verschwunden.
Zuletzt wurde der 80-Jährige an seiner Wohnung an der Kohlenstraße gesichtet.
Mögliche Aufenthaltsorte des Vermissten wurden bereits überprüft, jedoch ohne Erfolg. Jürgen Willi T. kann sich nach Angaben der Polizei schlecht orientieren.
Nun hofft die Polizei darauf, den verschwundenen Dresdner mithilfe der Öffentlichkeit wiederzufinden.
Mit folgender Personenbeschreibung wird nach Jürgen Willi T. gesucht:
circa 1,80 Meter groß
schlank
trägt eine schwarze Hose, schwarze Jacke, Schirmmütze und blaue Turnschuhe.
Unter folgender Rufnummer nimmt die Polizeidirektion Dresden sachdienliche Zeugenhinweise zum Verbleib des 80-Jährigen entgegen: 03514832233.
Titelfoto: Polizeidirektion Dresden