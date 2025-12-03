Seit mehr als einer Woche verschwunden: Sorge um Mann aus dem Erzgebirge
Annaberg-Buchholz - Große Sorge um Denis (42) aus Annaberg-Buchholz (Erzgebirge)! Seit mehr als einer Woche fehlt von ihm jede Spur. Die Beamten suchten bereits fieberhaft nach dem 42-Jährigen - bisher ohne Erfolg. Nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Am Abend des 24. November verließ der 42-Jährige seine Wohnung am Herzog-Georg-Ring. Seitdem ist er verschwunden.
"Mit Bekanntwerden des Vermisstenfalls wurden umfangreiche polizeiliche Maßnahmen eingeleitet, da nicht auszuschließen ist, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet", so ein Polizeisprecher. Möglicherweise sei er auch auf medizinische Hilfe angewiesen.
Doch alle Suchmaßnahmen brachten bisher nichts - der Mann bleibt verschwunden. Auch Freunde und Verwandte wussten nicht, wo sich der Vermisste aufhält.
So wird Denis beschrieben:
- etwa 1,80 Meter groß
- schlank
- lange, rote Haare
- hat einen Leberfleck zwischen Stirn und Augenbrauen
- war zum Zeitpunkt des Verschwindens komplett schwarz gekleidet
Nun hofft die Polizei auf Zeugen. Wer hat den Vermissten seit seinem Verschwinden gesehen? Wer weiß, wo er sich aufhält? Ist er Euch möglicherweise in Bussen und Bahnen aufgefallen?
Hinweise nimmt die Chemnitzer Kripo unter der Telefonnummer 0371/3873448 entgegen.
