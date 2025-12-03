Seit mehr als einer Woche verschwunden: Sorge um Mann aus dem Erzgebirge

Annaberg-Buchholz - Große Sorge um Denis (42) aus Annaberg-Buchholz ( Erzgebirge )! Seit mehr als einer Woche fehlt von ihm jede Spur. Die Beamten suchten bereits fieberhaft nach dem 42-Jährigen - bisher ohne Erfolg. Nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Spurlos verschwunden: Die Polizei sucht aktuell nach Denis (42) aus Annaberg-Buchholz. © Bildmontage: 123rf/fotohenk, Polizei

Am Abend des 24. November verließ der 42-Jährige seine Wohnung am Herzog-Georg-Ring. Seitdem ist er verschwunden.

"Mit Bekanntwerden des Vermisstenfalls wurden umfangreiche polizeiliche Maßnahmen eingeleitet, da nicht auszuschließen ist, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet", so ein Polizeisprecher. Möglicherweise sei er auch auf medizinische Hilfe angewiesen.



Doch alle Suchmaßnahmen brachten bisher nichts - der Mann bleibt verschwunden. Auch Freunde und Verwandte wussten nicht, wo sich der Vermisste aufhält.



So wird Denis beschrieben: