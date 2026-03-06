Lebensbedrohlicher Zustand möglich: 17-Jährige aus Klinik vermisst

Neuruppin - Die Brandenburger Polizei sucht nach einer vermissten 17-Jährigen aus Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Mit diesen Fotos sucht die Poilzei nach der Vermissten. © Polizei Brandenburg

Nach Angaben der Behörde verließ die Jugendliche am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr ein Krankenhaus, in dem wegen einer psychischen Erkrankung behandelt wurde. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: Sie ist etwa 1,63 Meter groß, wiegt rund 49 Kilogramm, hat lange, glatte Haare und ein markantes Gesicht. Sie trägt Hörgeräte und spricht nuschelnd.

Die Teenagerin trägt vermutlich einen schwarzen Mantel, einen hellen Pullover, eine schwarze Leggings, darüber eine beige kurze Hose und kniehohe schwarze Stiefel.

Die Polizei bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung, da ein lebensbedrohlicher Zustand nicht ausgeschlossen werden kann.