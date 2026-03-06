Seit über einem Monat verschwunden: 60-Jährige aus Burg ist zurück

Eine 60-Jährige aus Burg wurde vermisst. Nach über einem Monat konnte sie in Braunschweig gefunden werden.

Von Robert Lilge

Wie das Polizeirevier Jerichower Land mitteilte, wurde die seit dem 24. Januar vermisste Frau am Donnerstag in einer öffentlichen Einrichtung in Braunschweig gefunden. Sie konnte mittlerweile wohlbehalten an ihre Angehörigen übergeben werden. Die durch die Polizei eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen sind somit eingestellt.

Erstmeldung vom 6. Februar, 14.26 Uhr

Salzwedel/Burg - Eine 60-Jährige aus Burg (Jerichower Land) wird seit Januar vermisst. Wer hat sie gesehen und kann bei der Suche helfen?

Wer hat diese 60-Jährige gesehen und kann der Polizei einen Hinweis geben? © Polizeirevier Jerichower Land Zuletzt wurde die Vermisste in Salzwedel gesehen. Dort hat sie die Polizei am 24. Januar aufgegriffen und in ein Krankenhaus gebracht, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit. Sie ist orientierungslos und verwirrt. Später habe sie das Krankenhaus in unbekannte Richtung verlassen. Sehr wahrscheinlich ist sie zu Fuß unterwegs. Persönliche Papiere oder Ausweisdokumente habe sie nicht bei sich, heißt es.