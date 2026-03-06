Seit über einem Monat verschwunden: 60-Jährige aus Burg ist zurück
Update vom 6. März, 13.53 Uhr: Vermisste ist zurück
Wie das Polizeirevier Jerichower Land mitteilte, wurde die seit dem 24. Januar vermisste Frau am Donnerstag in einer öffentlichen Einrichtung in Braunschweig gefunden. Sie konnte mittlerweile wohlbehalten an ihre Angehörigen übergeben werden.
Die durch die Polizei eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen sind somit eingestellt.
Erstmeldung vom 6. Februar, 14.26 Uhr
Salzwedel/Burg - Eine 60-Jährige aus Burg (Jerichower Land) wird seit Januar vermisst. Wer hat sie gesehen und kann bei der Suche helfen?
Zuletzt wurde die Vermisste in Salzwedel gesehen. Dort hat sie die Polizei am 24. Januar aufgegriffen und in ein Krankenhaus gebracht, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit.
Sie ist orientierungslos und verwirrt. Später habe sie das Krankenhaus in unbekannte Richtung verlassen. Sehr wahrscheinlich ist sie zu Fuß unterwegs.
Persönliche Papiere oder Ausweisdokumente habe sie nicht bei sich, heißt es.
Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei waren bisher erfolglos. Hinweise zum Verbleib der 60-Jährigen nimmt das Polizeirevier Jerichower Land unter Telefon 03921/9200 entgegen.
Titelfoto: Polizeirevier Jerichower Land