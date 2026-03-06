Er könnte in hilfloser Lage sein: Rentner aus Chemnitz vermisst

Chemnitz - Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach einem 79-jährigen Rentner aus dem Chemnitzer Stadtteil Einsiedel.

Wo ist der 79 Jahre alte Mann aus Einsiedel? © Polizei

Der Vermisste Werner Jürgen hatte sein Wohnumfeld in Berbisdorf am Donnerstagmittag verlassen und war mit seinem Opel Astra davongefahren. Zuletzt wurde er gegen 13.30 Uhr auf seinem Grundstück gesehen. Polizeibekannt wurde das Verschwinden gegen 23.15 Uhr.

Die Polizei führte in der Nacht zum Freitag bereits Suchmaßnahmen, besonders im Umfeld des Wohnortes und an bekannten Anlaufstellen in Chemnitz. Der Vermisste blieb bislang aber spurlos verschwunden. Man befürchtet, dass er sich in hilfloser Lage befinden könnte.

Der 79-Jährige wird wie folgt beschrieben: