Er könnte in hilfloser Lage sein: Rentner aus Chemnitz vermisst
Chemnitz - Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach einem 79-jährigen Rentner aus dem Chemnitzer Stadtteil Einsiedel.
Der Vermisste Werner Jürgen hatte sein Wohnumfeld in Berbisdorf am Donnerstagmittag verlassen und war mit seinem Opel Astra davongefahren. Zuletzt wurde er gegen 13.30 Uhr auf seinem Grundstück gesehen. Polizeibekannt wurde das Verschwinden gegen 23.15 Uhr.
Die Polizei führte in der Nacht zum Freitag bereits Suchmaßnahmen, besonders im Umfeld des Wohnortes und an bekannten Anlaufstellen in Chemnitz. Der Vermisste blieb bislang aber spurlos verschwunden. Man befürchtet, dass er sich in hilfloser Lage befinden könnte.
Der 79-Jährige wird wie folgt beschrieben:
etwa 1,85 Meter groß und schlank
kurze graue Haare
war mit einem blauen Arbeitsoverall, einer weinroten Jacke und grün-weißen Barfuß-Schuhen bekleidet
Wer hat den Vermissten oder seinen silbergrauen Opel gesehen? Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 0371/3873448 bei der Kriminalpolizei oder unter dem Notruf 110 zu melden.
Titelfoto: Polizei