Seine Frau verlor ihn an einer Bushaltestelle aus den Augen: Wo ist Rolf Z.?

Hamburg/Oststeinbek - Wo ist Rolf Z.? Der 73-Jährige aus Oststeinbek im Kreis Stormarn ( Schleswig-Holstein ) ist am Freitag in Hamburg verschwunden. Die Polizei bittet bei der Suche nach ihm um die Mithilfe der Bevölkerung.

Rolf Z. (73) aus Oststeinbek ist am Freitag in Hamburg verschwunden. © Polizeidirektion Lübeck

Wie die Beamten mitteilten, wird der Senior seit circa 15.50 Uhr vermisst. Seine Frau verlor ihn bei der Bushaltestelle des U-Bahnhofes Burgstraße kurz aus den Augen, seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Das Problem: Aufgrund einer schweren Erkrankung ist Z. dringend auf Hilfe angewiesen. Er würde von sich aus allerdings niemals andere Personen ansprechen, geschweige denn um Hilfe bitten.

Deshalb hoffen die Ermittler nun auf Hinweise aus der Öffentlichkeit.

Rolf Z. wird wie folgt beschrieben: