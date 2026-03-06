Seine Frau verlor ihn an einer Bushaltestelle aus den Augen: Wo ist Rolf Z.?

Rolf Z. aus Oststeinbek ist am Freitag in Hamburg verschwunden. Die Polizei bittet bei der Suche nach ihm um die Mithilfe der Bevölkerung.

Von Bastian Küsel-Kanbach

Hamburg/Oststeinbek - Wo ist Rolf Z.? Der 73-Jährige aus Oststeinbek im Kreis Stormarn (Schleswig-Holstein) ist am Freitag in Hamburg verschwunden. Die Polizei bittet bei der Suche nach ihm um die Mithilfe der Bevölkerung.

Rolf Z. (73) aus Oststeinbek ist am Freitag in Hamburg verschwunden.
Rolf Z. (73) aus Oststeinbek ist am Freitag in Hamburg verschwunden.  © Polizeidirektion Lübeck

Wie die Beamten mitteilten, wird der Senior seit circa 15.50 Uhr vermisst. Seine Frau verlor ihn bei der Bushaltestelle des U-Bahnhofes Burgstraße kurz aus den Augen, seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Das Problem: Aufgrund einer schweren Erkrankung ist Z. dringend auf Hilfe angewiesen. Er würde von sich aus allerdings niemals andere Personen ansprechen, geschweige denn um Hilfe bitten.

Deshalb hoffen die Ermittler nun auf Hinweise aus der Öffentlichkeit.

Er könnte in hilfloser Lage sein: Rentner aus Chemnitz vermisst
Vermisste Personen Er könnte in hilfloser Lage sein: Rentner aus Chemnitz vermisst

Rolf Z. wird wie folgt beschrieben:

  • kräftige Statur

  • 1,86 Meter groß

  • etwa 89 Kilo schwer

  • kurzes, dunkles, leicht mit weißen Fäden durchzogenes Haar

  • weißer Vollbart

  • schwarze Jacke

  • blaue Hose

  • orangefarbenes Band mit den Daten der Ehefrau um den Hals

Hinweise zu seinem Aufenthaltsort werden unter der Rufnummer 0451/1314604 oder an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

Titelfoto: Polizeidirektion Lübeck

Mehr zum Thema Vermisste Personen: