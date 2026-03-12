Leichenfund im Wasser: Handelt es sich um eine vermisste Frau?

Die Ermittlungen der Polizei laufen. (Symbolfoto) © Patrick Seeger/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag erklärte, wurde eine Frauenleiche gefunden.

Den Angaben nach lag die Tote in der Ilm. Wie lange die Person dort schon lag, ist nicht bekannt. Nach bisherigem Ermittlungsstand sei die Frau nicht durch ein Gewaltverbrechen gestorben.

Die weiteren Ermittlungen sollen die genaue Todesursache klären.