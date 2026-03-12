Leichenfund im Wasser: Handelt es sich um eine vermisste Frau?
Weimar - Tragischer Fund am Mittwochabend in Weimar.
Wie die Polizei am Donnerstag erklärte, wurde eine Frauenleiche gefunden.
Den Angaben nach lag die Tote in der Ilm. Wie lange die Person dort schon lag, ist nicht bekannt. Nach bisherigem Ermittlungsstand sei die Frau nicht durch ein Gewaltverbrechen gestorben.
Die weiteren Ermittlungen sollen die genaue Todesursache klären.
Bei der Toten könnte es sich laut Polizeiangaben um eine 56-Jährige aus Weimar handeln. Die Frau wurde seit dem 2. März 2026 vermisst.
