Traurige Gewissheit: Vermisste Seniorin aus Königs Wusterhausen tot aufgefunden
Update vom 12. März, 13.30 Uhr
Die seit dem 9. März Vermisste wurde am Donnerstagvormittag von Zeugen aufgefunden.
Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod der 86-Jährigen feststellen.
Erstmeldung vom 10. März, 20.12 Uhr
Königs Wusterhausen - Seit Sonntag fehlt von der 86-Jährigen aus Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) jede Spur. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Rentnerin.
Die Vermisste wurde laut Polizei zuletzt am Sonntagabend (8. März) in ihrem häuslichen Umfeld gesehen. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Ermittler blieben ohne Erfolg.
Nach Angaben der Polizei ist die Vermisste zeitlich und örtlich nicht orientiert. Eine akute Gefährdung der 86-Jährigen kann deshalb nicht ausgeschlossen werden.
Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 03375 2700 entgegen. Alternativ könnt Ihr die Internetwache der Polizei Brandenburg unter www.polizei.brandenburg.de/onlineservice/hinweis-geben nutzen.
Titelfoto: Polizei Brandenburg