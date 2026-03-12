Traurige Gewissheit: Vermisste Seniorin aus Königs Wusterhausen tot aufgefunden

Die seit dem 9. März Vermisste wurde am Donnerstagvormittag von Zeugen aufgefunden. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod der 86-Jährigen feststellen.

Von Christoph Carsten

Die seit dem 9. März Vermisste wurde am Donnerstagvormittag von Zeugen aufgefunden. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod der 86-Jährigen feststellen.

Erstmeldung vom 10. März, 20.12 Uhr

Königs Wusterhausen - Seit Sonntag fehlt von der 86-Jährigen aus Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) jede Spur. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Rentnerin.

Die Seniorin wurde seit Montag vermisst. © Polizei Brandenburg Die Vermisste wurde laut Polizei zuletzt am Sonntagabend (8. März) in ihrem häuslichen Umfeld gesehen. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Ermittler blieben ohne Erfolg. Nach Angaben der Polizei ist die Vermisste zeitlich und örtlich nicht orientiert. Eine akute Gefährdung der 86-Jährigen kann deshalb nicht ausgeschlossen werden.



