Vermisste 77-Jährige aus Dresden wieder aufgetaucht

Eine vermisste 77-Jährige aus Dresden-Leuben ist wieder aufgetaucht.

Von Benjamin Richter, Isabel Klemt

Die seit Kurzem vermisste 77-Jährige aus Dresden-Leuben ist wieder zurück. Ermittlungen der Polizei ergaben Hinweise auf eine Adresse, an der sich die Frau wohlbehalten aufhielt. Ein Straftatverdacht in Verbindung mit ihrem Verschwinden liegt nicht vor.

Erstmeldung vom 12. März, 7.32 Uhr

Dresden - Große Sorge in Dresden-Leuben: Eine 77-Jährige wird vermisst - wer hat sie gesehen?

Nach Angaben der Polizei ist die 77-Jährige orientierungslos und auf Hilfe angewiesen. Wie die Polizei Dresden mitteilt, hatte die Frau ihre Wohnung am Montagmittag verlassen. Seitdem fehlt jede Spur von ihr. Nach Angaben der Beamten ist die Seniorin orientierungslos und auf Hilfe angewiesen. "Mögliche Aufenthaltsorte wurden von der Polizei geprüft", erklärte ein Sprecher. Dennoch konnte die 77-Jährige bisher nicht gefunden werden. Deshalb sucht die Behörde nun öffentlich nach der Vermissten und bittet um Mithilfe.

