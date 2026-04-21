Letzte Spur Dresdner Notschlaf-Stelle: Wer hat Kimberly A. und Paul B. gesehen?

Arnsdorf/Dresden - Sie waren zuletzt in der sächsischen Landeshauptstadt unterwegs, nun sind sie verschwunden: Die Polizei sucht derzeit nach Kimberly A. (16) und Paul B. (15).

Letzte Spur Dresden: Die Polizei bittet bei der Suche nach Kimberly A. (16) und Paul B. (15) die Bevölkerung um Mithilfe. (Symbolfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Die zwei Teenager kommen aus Arnsdorf (Landkreis Bautzen) und wurden zuletzt am 15. April (Mittwoch) gegen 23 Uhr in einer Dresdner Notschlafstelle gesehen. Seitdem gelten sie als vermisst.

Es wird vermutet, dass die Jugendlichen gemeinsam in Richtung Hauptbahnhof oder Neustadt aufgebrochen sind, um anschließend in Richtung Potsdam oder Berlin zu fahren.

Kimberly A. wird wie folgt beschrieben:

circa 1,70 Meter groß und schlank

braune, kurze Haare, Bobschnitt

Besonderheit: Nasenpiercing

Bekleidung: blauer Jogginganzug, schwarze Weste

Die Beschreibung zu Paul B. lautet:

etwa 1,60 Meter groß und schlank

dunkelblonde, kurze Haare

Bekleidung: schwarzes Basecape, schwarze Jogginghose, schwarzer Windbreaker, weiße Sneaker

hat schwarze Umhängetasche dabei

Auf den Seiten der Polizei Sachsen sind die Fotos zu Kimberly A. und Paul B. abrufbar.