Letzte Spur Dresdner Notschlaf-Stelle: Wer hat Kimberly A. und Paul B. gesehen?

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Sie waren zuletzt in der sächsischen Landeshauptstadt unterwegs, nun sind sie verschwunden: Die Polizei sucht derzeit nach Kimberly A. und Paul B.

Von Maximilian Schiffhorst

Arnsdorf/Dresden - Sie waren zuletzt in der sächsischen Landeshauptstadt unterwegs, nun sind sie verschwunden: Die Polizei sucht derzeit nach Kimberly A. (16) und Paul B. (15).

Letzte Spur Dresden: Die Polizei bittet bei der Suche nach Kimberly A. (16) und Paul B. (15) die Bevölkerung um Mithilfe. (Symbolfoto)
Letzte Spur Dresden: Die Polizei bittet bei der Suche nach Kimberly A. (16) und Paul B. (15) die Bevölkerung um Mithilfe. (Symbolfoto)  © Rolf Vennenbernd/dpa

Die zwei Teenager kommen aus Arnsdorf (Landkreis Bautzen) und wurden zuletzt am 15. April (Mittwoch) gegen 23 Uhr in einer Dresdner Notschlafstelle gesehen. Seitdem gelten sie als vermisst.

Es wird vermutet, dass die Jugendlichen gemeinsam in Richtung Hauptbahnhof oder Neustadt aufgebrochen sind, um anschließend in Richtung Potsdam oder Berlin zu fahren.

Kimberly A. wird wie folgt beschrieben:

Aufatmen in Schönebeck: Vermisste Jugendliche ist wieder da
Vermisste Personen Aufatmen in Schönebeck: Vermisste Jugendliche ist wieder da
  • circa 1,70 Meter groß und schlank
  • braune, kurze Haare, Bobschnitt
  • Besonderheit: Nasenpiercing
  • Bekleidung: blauer Jogginganzug, schwarze Weste

Die Beschreibung zu Paul B. lautet:

  • etwa 1,60 Meter groß und schlank
  • dunkelblonde, kurze Haare
  • Bekleidung: schwarzes Basecape, schwarze Jogginghose, schwarzer Windbreaker, weiße Sneaker
  • hat schwarze Umhängetasche dabei

Auf den Seiten der Polizei Sachsen sind die Fotos zu Kimberly A. und Paul B. abrufbar.

Sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort der zwei Gesuchten nimmt das Polizeirevier Kamenz unter der Rufnummer 03578/3520 entgegen.

Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa

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