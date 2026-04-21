Aufatmen in Schönebeck: Vermisste Jugendliche ist wieder da
Update vom 21. April, 14.13 Uhr: Vermisste 15-Jährige ist wohlauf
Wie das Polizeirevier Salzlandkreis am Dienstag mitteilte, konnte die vermisste 15-Jährige am Montagabend durch eine gute Bekannte der Familie in ihr gewohntes Lebensumfeld zurückgebracht werden. "Sie ist wohlauf", so ein Polizeisprecher.
Die Suchmaßnahmen sind somit eingestellt.
Erstmeldung vom 16. April, 15.10 Uhr:
Schönebeck (Elbe) - In Schönebeck (Salzlandkreis) wird seit etwa einer Woche eine 15-Jährige vermisst. Die Polizei bittet nun um die Hilfe der Bevölkerung bei der Suche.
Nach Angaben des Polizeireviers Salzlandkreis wurde das Mädchen zuletzt am 10. April 2026 gesehen. "Sie verließ ihr gewohntes Lebensumfeld in Schönebeck mit unbekanntem Ziel", so ein Sprecher der Polizei am Donnerstag.
Derzeit wird vermutet, dass sich die Jugendliche möglicherweise im Bereich Magdeburg aufhalten könnte. Seitens der Familie konnte bisher kein telefonischer Kontakt zu ihr hergestellt werden, hieß es weiter.
Da erste Fahndungsmaßnahmen ebenfalls nicht zum Auffinden der 15-Jährigen geführt haben, hofft die Polizei nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Sämtliche Hinweise zur vermissten Person nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis unter der Telefonnummer 03471/379-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Titelfoto: Bildmontage: Polizeirevier Salzlandkreis, Soeren Stache/dpa