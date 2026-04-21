Aufatmen in Schönebeck: Vermisste Jugendliche ist wieder da

Wie das Polizeirevier Salzlandkreis am Dienstag mitteilte, konnte die vermisste 15-Jährige am Montagabend durch eine gute Bekannte der Familie in ihr gewohntes Lebensumfeld zurückgebracht werden. "Sie ist wohlauf", so ein Polizeisprecher.

Schönebeck (Elbe) - In Schönebeck ( Salzlandkreis ) wird seit etwa einer Woche eine 15-Jährige vermisst . Die Polizei bittet nun um die Hilfe der Bevölkerung bei der Suche.

Wer kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort liefern? © Bildmontage: Polizeirevier Salzlandkreis, Soeren Stache/dpa

Nach Angaben des Polizeireviers Salzlandkreis wurde das Mädchen zuletzt am 10. April 2026 gesehen. "Sie verließ ihr gewohntes Lebensumfeld in Schönebeck mit unbekanntem Ziel", so ein Sprecher der Polizei am Donnerstag.

Derzeit wird vermutet, dass sich die Jugendliche möglicherweise im Bereich Magdeburg aufhalten könnte. Seitens der Familie konnte bisher kein telefonischer Kontakt zu ihr hergestellt werden, hieß es weiter.

Da erste Fahndungsmaßnahmen ebenfalls nicht zum Auffinden der 15-Jährigen geführt haben, hofft die Polizei nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.