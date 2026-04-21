Sie braucht dringend medizinische Hilfe: 18-Jährige aus Klinik verschwunden
Neubrandenburg - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer jungen Frau aus Altentreptow, die dringend auf medizinische Hilfe angewiesen ist!
Chiara N. wurde zuletzt am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr im Dietrich-Bohnhoefer-Klinikum in der Salvador-Allende-Straße 30 in Neubrandenburg gesehen.
Alle bisherigen Suchmaßnahmen der Behörde haben bislang nicht zum Auffinden der 18-Jährigen geführt. Wie ernst die Lage zu sein scheint, verdeutlicht die Bitte der Polizei, dass regionale Radiosender um die Ausstrahlung einer Durchsage gebeten wurden.
Die Vermisste aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte wird wie folgt beschrieben:
- circa 1,70 Meter groß
- schlank
- blonde Haare, vermutlich zum Pferdeschwanz gebunden
- Hämatom an der Stirn
- war mit hellblauer Sweatshirt-Jacke, weißer Weste, schwarzer Hose und hellen Sneakern bekleidet
- trägt zwei Silberketten am Hals
- führt eine schwarz-rote Reisetasche mit sich
Wer hat die 18-Jährige gesehen? Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der vermissten jungen Frau machen?
Deine Hinweise nimmt die Polizei Neubrandenburg unter 0395 – 5582 5224, der Polizeinotruf unter 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa, Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern (Bildmontage)