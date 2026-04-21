Sie braucht dringend medizinische Hilfe: 18-Jährige aus Klinik verschwunden

Neubrandenburg - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer jungen Frau aus Altentreptow, die dringend auf medizinische Hilfe angewiesen ist!

Die Polizei sucht nach einer 18-Jährigen, die aus einem Krankenhaus in Neubrandenburg verschwunden ist. © Marcus Brandt/dpa, Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern (Bildmontage)

Chiara N. wurde zuletzt am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr im Dietrich-Bohnhoefer-Klinikum in der Salvador-Allende-Straße 30 in Neubrandenburg gesehen.

Alle bisherigen Suchmaßnahmen der Behörde haben bislang nicht zum Auffinden der 18-Jährigen geführt. Wie ernst die Lage zu sein scheint, verdeutlicht die Bitte der Polizei, dass regionale Radiosender um die Ausstrahlung einer Durchsage gebeten wurden.

Die Vermisste aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte wird wie folgt beschrieben:

circa 1,70 Meter groß

schlank

blonde Haare, vermutlich zum Pferdeschwanz gebunden

Hämatom an der Stirn

war mit hellblauer Sweatshirt-Jacke, weißer Weste, schwarzer Hose und hellen Sneakern bekleidet

trägt zwei Silberketten am Hals

führt eine schwarz-rote Reisetasche mit sich

Wer hat die 18-Jährige gesehen? Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der vermissten jungen Frau machen?