15-Jährige aus Fürstenberg seit fast einem Monat vermisst: Wo ist Lara Sophie?

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Die Brandenburger Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten 15-Jährigen aus Fürstenberg/Havel.

Von Christoph Carsten

Fürstenberg/Havel - Die Brandenburger Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten 15-Jährigen aus Fürstenberg/Havel.

Wer hat die 15-Jährige aus Fürstenberg/Havel gesehen?
Wer hat die 15-Jährige aus Fürstenberg/Havel gesehen?  © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Wie die Polizei mitteilte, ist Lara Sophie B. seit dem 25. März verschwunden. Demnach ist es möglich, dass sich die Teenagerin in einer hilflosen Lage befindet.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

  • circa 1,63 Meter groß
  • schulterlange Haare
  • Bekleidung unbekannt
Vermisster 22-Jähriger aus Chemnitz wieder da
Vermisste Personen Vermisster 22-Jähriger aus Chemnitz wieder da

Da der Aufenthaltsort der 15-Jährigen im Zuge der bisherigen Ermittlungen noch nicht ausfindig gemacht werden konnte, veröffentlicht die Polizei nun Bilder der Vermissten und hofft auf Hinweise.

Seit dem 25. März wird die Jugendliche vermisst.
Seit dem 25. März wird die Jugendliche vermisst.  © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, wird gebeten sich an die Polizei in Oranienburg unter der Telefonnummer 03301-8510 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Titelfoto: Polizei Brandenburg (Bildmontage)

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