15-Jährige aus Fürstenberg seit fast einem Monat vermisst: Wo ist Lara Sophie?
Fürstenberg/Havel - Die Brandenburger Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten 15-Jährigen aus Fürstenberg/Havel.
Wie die Polizei mitteilte, ist Lara Sophie B. seit dem 25. März verschwunden. Demnach ist es möglich, dass sich die Teenagerin in einer hilflosen Lage befindet.
Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- circa 1,63 Meter groß
- schulterlange Haare
- Bekleidung unbekannt
Da der Aufenthaltsort der 15-Jährigen im Zuge der bisherigen Ermittlungen noch nicht ausfindig gemacht werden konnte, veröffentlicht die Polizei nun Bilder der Vermissten und hofft auf Hinweise.
Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, wird gebeten sich an die Polizei in Oranienburg unter der Telefonnummer 03301-8510 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.
Titelfoto: Polizei Brandenburg (Bildmontage)