15-Jährige aus Fürstenberg seit fast einem Monat vermisst: Wo ist Lara Sophie?

Fürstenberg/Havel - Die Brandenburger Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten 15-Jährigen aus Fürstenberg/Havel.

Wer hat die 15-Jährige aus Fürstenberg/Havel gesehen? © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Wie die Polizei mitteilte, ist Lara Sophie B. seit dem 25. März verschwunden. Demnach ist es möglich, dass sich die Teenagerin in einer hilflosen Lage befindet.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

circa 1,63 Meter groß

schulterlange Haare

Bekleidung unbekannt

Da der Aufenthaltsort der 15-Jährigen im Zuge der bisherigen Ermittlungen noch nicht ausfindig gemacht werden konnte, veröffentlicht die Polizei nun Bilder der Vermissten und hofft auf Hinweise.