Letzte Spur Schule: Wer hat Paula-Marie (14) aus Pieschen gesehen?
Dresden - Die Polizei sucht derzeit nach Paula-Marie S. (14) aus Dresden-Pieschen.
Die 14-Jährige verließ am 5. Januar (Montag) die Makarenko-Sonderschule an der Leisniger Straße und gilt seitdem als verschwunden.
"Mögliche Hinwendungsorte wurden von der Polizei geprüft", heißt es.
Bislang sei Paula-Marie jedoch nicht gefunden worden.
Die Jugendliche wird wie folgt beschrieben:
- 1,65 Meter groß und schlanke Statur
- braune, lange Haare
Wie sie zum Zeitpunkt des Verschwindens bekleidet war, ist unklar.
Zeugenhinweise zum Verbleib der Vermissten nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351/4832233 entgegen.
