Mädchen (16) aus Chemnitz seit anderthalb Wochen verschwunden

Chemnitz - Wo ist Hanna (16) aus Chemnitz ? Die Jugendliche ist seit anderthalb Wochen verschwunden . Nun sucht die Polizei nach ihr.

Hanna (16), wo bist du? Die Polizei sucht aktuell nach der Jugendlichen. © Bildmontage: 123rf/fotohenk, Polizei

Das Mädchen verließ am 24. Mai (Sonntag) gegen 11 Uhr ihre Wohnung im Stadtteil Sonnenberg – seitdem fehlt von ihr jede Spur.



Zwar suchte die Polizei bereits nach ihr – leider jedoch ohne Erfolg. "Vagen Hinweisen zufolge könnte sich die Vermisste womöglich auch in Callenberg im Landkreis Zwickau aufhalten", teilen die Beamten mit.

So wird die Vermisste beschrieben: