Mädchen (16) aus Chemnitz seit anderthalb Wochen verschwunden

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Ein Mädchen (16) aus Chemnitz wird seit anderthalb Wochen vermisst. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Wo ist Hanna (16) aus Chemnitz? Die Jugendliche ist seit anderthalb Wochen verschwunden. Nun sucht die Polizei nach ihr.

Hanna (16), wo bist du? Die Polizei sucht aktuell nach der Jugendlichen.
Hanna (16), wo bist du? Die Polizei sucht aktuell nach der Jugendlichen.  © Bildmontage: 123rf/fotohenk, Polizei

Das Mädchen verließ am 24. Mai (Sonntag) gegen 11 Uhr ihre Wohnung im Stadtteil Sonnenberg – seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Zwar suchte die Polizei bereits nach ihr – leider jedoch ohne Erfolg. "Vagen Hinweisen zufolge könnte sich die Vermisste womöglich auch in Callenberg im Landkreis Zwickau aufhalten", teilen die Beamten mit.

So wird die Vermisste beschrieben:

  • etwa 1,70 Meter groß
  • lange, braune Haare

Nun fragt die Polizei: Habt Ihr die 16-Jährige gesehen? Wisst Ihr, wo sie sich aufhält? Wenn ja, dann meldet Euch beim Polizeirevier Chemnitz-Nordost unter der Nummer 0371/387102.

Titelfoto: Bildmontage: 123rf/fotohenk, Polizei

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