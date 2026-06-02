Seniorin aus Sachsen-Anhalt vermisst: Wo ist Christa B. (86)?

Möser - Im Jerichower Land wird seit Dienstagnachmittag eine Seniorin vermisst . Die Polizei bittet um die Mithilfe der Öffentlichkeit.

Die 86-jährige Christa B. aus Möser wird vermisst. © Polizeirevier Jerichower Land

Die 86 Jahre alte Christa B. verließ gegen 11.30 Uhr ihr Zuhause in der Friedenstraße in Möser (Sachsen-Anhalt) und wurde erneut gegen 14 Uhr im verlängerten Arm des Lostauer Wegs gesichtet.

Seitdem fehlt von der Rentnerin jede Spur.

Wie das Polizeirevier Jerichower Land am Dienstagabend mitteilte, könnte die Dame in schlechtem körperlichen Zustand und auch desorientiert sein.

Die Beamten bitten deshalb um die Mithilfe der Bevölkerung und beschreiben die Vermisste wie folgt: