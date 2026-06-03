03.06.2026 08:23 Vermisste 13-Jährige aus Hamburg in Erfurt aufgetaucht

Seit Dienstagmorgen wurde eine 13-Jährige aus Hamburg-Heimfeld vermisst. Die Bundespolizei traf sie am Erfurter Hauptbahnhof an.

Von Svenja-Marie Kahl

Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, ist das vermisste Mädchen noch am Dienstagabend von der Bundespolizei am Erfurter Hauptbahnhof wohlbehalten angetroffen worden. Die 13-Jährige wird nun ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Erstmeldung am 2. Juni, 18.04 Uhr:

Hamburg - Seit Dienstagmorgen wird eine 13-Jährige aus Hamburg-Heimfeld vermisst. Das Mädchen könnte sich selbst in Gefahr bringen: Wer hat es gesehen?

Die Polizei sucht mithilfe von Fotos nach der vermissten 13-Jährigen. © Bildmontage: Lino Mirgeler/dpa, Polizei Hamburg Wie die Polizei Hamburg mitteilte, verließ die 13-Jährige am Montagmorgen gegen 9 Uhr ein Krankenhaus, in dem sie momentan untergebracht ist. Seitdem wurde das Mädchen nicht mehr gesehen. Die bisherigen Suchmaßnahmen haben nicht zum Auffinden der Vermissten geführt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 13-Jährige selbst in Gefahr bringt. Deswegen bittet die Polizei nun um die Mithilfe der Bevölkerung.