Mädchen aus Berlin-Lichtenberg vermisst: 13-Jährige wieder da

Das Mädchen befindet sich jetzt wieder in der Obhut ihrer Eltern.

Wie die Polizei am Morgen mitteilte, wurde die 13-Jährige in der Nacht zu Mittwoch aufgefunden. Zu den genaueren Umständen der Auffindung machte die Behörde keine Angaben.

Die Polizei hat die Suche nach einer Teenagerin aus Berlin-Lichtenberg erfolgreich beendet. © Carsten Rehder/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage)

Sie habe sich zuletzt am gestrigen Montag gegen 17.15 Uhr vom Bahnsteig der S-Bahnlinie 7 am Bahnhof Lichtenberg bei ihrer Mutter gemeldet, teilte die Behörde am heutigen Dienstag mit.

Seitdem fehlt von dem Mädchen jede Spur.

