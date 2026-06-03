Mädchen aus Chemnitz nach anderthalb Wochen wieder zu Hause
Update, 3. Juni, 19.25 Uhr
Wie die Polizei am Mittwochabend mitteilt, ist die Jugendliche eigenständig und wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt.
Chemnitz - Wo ist eine Jugendliche aus Chemnitz? Die Jugendliche ist seit anderthalb Wochen verschwunden. Nun sucht die Polizei nach ihr.
Das Mädchen verließ am 24. Mai (Sonntag) gegen 11 Uhr ihre Wohnung im Stadtteil Sonnenberg – seitdem fehlt von ihr jede Spur.
Zwar suchte die Polizei bereits nach ihr – leider jedoch ohne Erfolg. "Vagen Hinweisen zufolge könnte sich die Vermisste womöglich auch in Callenberg im Landkreis Zwickau aufhalten", teilen die Beamten mit.
Nun fragt die Polizei: Habt Ihr die Jugendliche gesehen? Wisst Ihr, wo sie sich aufhält? Wenn ja, dann meldet Euch beim Polizeirevier Chemnitz-Nordost unter der Nummer 0371/387102.
Erstmeldung: 3. Juni, 8.33 Uhr, zuletzt aktualisiert: 19-25 Uhr
Titelfoto: Bildmontage: 123rf/fotohenk, Polizei