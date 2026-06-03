03.06.2026 08:33 Mädchen aus Chemnitz nach anderthalb Wochen wieder zu Hause

Ein Mädchen aus Chemnitz wird seit anderthalb Wochen vermisst. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Von Julian Winkler

Wie die Polizei am Mittwochabend mitteilt, ist die Jugendliche eigenständig und wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt.

Chemnitz - Wo ist eine Jugendliche aus Chemnitz? Die Jugendliche ist seit anderthalb Wochen verschwunden. Nun sucht die Polizei nach ihr.

Hanna (16), wo bist du? Die Polizei sucht aktuell nach der Jugendlichen. © Bildmontage: 123rf/fotohenk, Polizei Das Mädchen verließ am 24. Mai (Sonntag) gegen 11 Uhr ihre Wohnung im Stadtteil Sonnenberg – seitdem fehlt von ihr jede Spur.



Zwar suchte die Polizei bereits nach ihr – leider jedoch ohne Erfolg. "Vagen Hinweisen zufolge könnte sich die Vermisste womöglich auch in Callenberg im Landkreis Zwickau aufhalten", teilen die Beamten mit.