"Hilflose Lage nicht ausgeschlossen": Wo ist Rentnerin Renate?

Naumburg - Sorge im Burgenlandkreis: Eine Rentnerin ist seit Donnerstagabend verschwunden - wer hat die Frau aus Naumburg gesehen?

Rentnerin Renate W., hier noch mit kürzerem Haar, wird seit Donnerstagabend vermisst. © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Burgenlandkreis

Renate W. verließ den Angaben eines Polizeisprechers zufolge ihr gewohntes Umfeld im Süden der Saalestadt gegen 17 Uhr, kehrte aber nicht zurück.

Da bisheriger Suchmaßnahmen mithilfe von Hubschrauber, Drohnen und Fährtensuchhunden bislang ohne Erfolg verliefen, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um ihre Mithilfe.

"Aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen kann eine hilflose oder gar medizinische Notlage nicht ausgeschlossen werden", so der Sprecher weiter.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: