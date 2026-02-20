"Hilflose Lage nicht ausgeschlossen": Wo ist Rentnerin Renate?
Naumburg - Sorge im Burgenlandkreis: Eine Rentnerin ist seit Donnerstagabend verschwunden - wer hat die Frau aus Naumburg gesehen?
Renate W. verließ den Angaben eines Polizeisprechers zufolge ihr gewohntes Umfeld im Süden der Saalestadt gegen 17 Uhr, kehrte aber nicht zurück.
Da bisheriger Suchmaßnahmen mithilfe von Hubschrauber, Drohnen und Fährtensuchhunden bislang ohne Erfolg verliefen, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um ihre Mithilfe.
"Aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen kann eine hilflose oder gar medizinische Notlage nicht ausgeschlossen werden", so der Sprecher weiter.
Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:
scheinbares Alter circa 70 Jahre
etwa 1,60 Meter groß
untersetzte Statur
schulterlange, graue Haare
trägt eine Brille
Wisst Ihr, wo sich Renate W. aufhalten könnte? Dann meldet Euch bitte unbedingt beim Polizeirevier Burgenlandkreis unter Tel. 03443/282293.
Titelfoto: Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Burgenlandkreis