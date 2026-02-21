Seit Tagen vermisst: Wo ist Kai H. (24) aus Magdeburg?

Magdeburg - Seit Donnerstag wird der 24-jährige Kai H. aus Magdeburg vermisst . Die Polizei hofft nun bei der Suche auf die Mithilfe der Bevölkerung.

Wo ist Kai H. (24) aus Magdeburg? © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Magdeburg

Der Mann soll nach Angaben des Polizeireviers Magdeburg am 19. Februar gegen 15 Uhr sein häusliches Umfeld im Stadtteil Stadtfeld West verlassen haben und anschließend nicht wieder zurückgekommen sein.

Derzeit kann eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden, erklärte ein Sprecher der Polizei.

Da erste umfangreiche Suchmaßnahmen bislang nicht zum Auffinden des 24-Jährigen geführt haben, hoffen die Beamten nun auf die Hilfe der Öffentlichkeit.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: