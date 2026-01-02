Medizinische Notlage nicht ausgeschlossen: Wo ist Alexander K. (50) aus Genthin?

Im Jerichower Land wird derzeit ein 50-Jähriger vermisst. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Von Sophie Marie Kemnitz

Genthin - Seit Freitagmittag wird der 50-jährige Alexander K. aus Genthin (Jerichower Land) vermisst. Die Polizei bittet um Hilfe.

© Bildmontage: David Inderlied/dpa, Polizeiinspektion Stendal

Wie die Polizeiinspektion Stendal mitteilte, kann aufgrund einer medizinischen Notlage nicht ausgeschlossen werden, dass der Vermisste gefährdet sein könnte.

Herr K. gilt seit dem 2. Januar, gegen 12 Uhr, als vermisst. Er soll seinen Aufenthaltsort im Ortsteil Nielebock zu Fuß und ohne Handy verlassen haben und sei danach nicht wieder zurückgekommen.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

  • männlich
  • etwa 1,75 Meter groß
  • normale bis kräftige Statur
  • grau‑weiße kurze Haare
  • bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose, einem dunklen Anorak und einer grünen Wollmütze

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise. Zeugen, die Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich in der Polizeiinspektion Stendal unter der Telefonnummer 03931/682-292 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Titelfoto: Bildmontage: David Inderlied/dpa, Polizeiinspektion Stendal

