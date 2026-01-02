Medizinische Notlage nicht ausgeschlossen: Wo ist Alexander K. (50) aus Genthin?

Genthin - Seit Freitagmittag wird der 50-jährige Alexander K. aus Genthin ( Jerichower Land ) vermisst. Die Polizei bittet um Hilfe.

Wo ist Alexander K. (50) aus Genthin? © Bildmontage: David Inderlied/dpa, Polizeiinspektion Stendal

Wie die Polizeiinspektion Stendal mitteilte, kann aufgrund einer medizinischen Notlage nicht ausgeschlossen werden, dass der Vermisste gefährdet sein könnte.

Herr K. gilt seit dem 2. Januar, gegen 12 Uhr, als vermisst. Er soll seinen Aufenthaltsort im Ortsteil Nielebock zu Fuß und ohne Handy verlassen haben und sei danach nicht wieder zurückgekommen.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: