Mutter kommt zu spät, um Kind abzuholen: Als sie eintrifft, ist die Siebenjährige verschwunden

Die Polizei hat im Allgäu nach einem Schulkind mit zahlreichen Streifen gefahndet. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Das Mädchen stieg am Dienstag ganz normal aus dem Schulbus, der das Kind von Oberstaufen zum Busbahnhof gebracht hatte. Dort sollte sie von ihrer Mutter empfangen werden – doch die verspätete sich leicht, wie die Polizei mitteilte.

Dann der Schock: Als die Mutter eintraf, fehlte von dem Kind jede Spur!

Nach einer Suche rund um den Busbahnhof alarmierte sie die Polizei. Sofort machten sich mehrere Streifen aus den umliegenden Dienststellen und ein Fahrzeug der Bundespolizei auf die Suche nach der Schülerin.

Bereits nach kurzer Zeit konnten die Beamten Entwarnung geben: Die Siebenjährige hatte sich bereits zu Fuß allein auf den Nachhauseweg begeben und konnte in der Nähe ihrer Wohnadresse angetroffen werden.