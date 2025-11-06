Nach Großeinsatz der Polizei: Taxifahrerin bringt Vermissten zurück

Dinkelsbühl - Am Mittwochabend gegen 18 Uhr wurde ein Mann aus dem Landkreis Ansbach als vermisst gemeldet . Die Polizei suchte daraufhin mit Hunden und Hubschrauber bis 3 Uhr nachts des Folgetages, jedoch vergeblich.

Die Taxifahrerin konnte den 51-Jährigen sicher zurückbringen. (Symbolfoto) © Federico Gambarini/dpa

Eine aufmerksame Taxifahrerin entdeckte in Dinkelsbühl gegen 6.30 Uhr am Donnerstag schlussendlich den Vermissten und brachte ihn wohlbehalten zurück.

Der auf fremde Hilfe angewiesene 51-Jährige war am Mittwochabend verschwunden, wie die Polizei mitteilte.

Die Beamten hatten zusammen mit Freiwilligen und der Rettungshundestaffel des Bayerischen Roten Kreuzes stundenlang nach ihm gesucht, auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Nachts wurde die Suche zunächst unterbrochen.