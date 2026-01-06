Spurlos verschwunden: Sorge um junge Frau (19) aus Plauen

Plauen - Große Sorge um Zoe (19) aus Plauen ( Vogtland )! Die junge Frau verschwand am Montagmittag spurlos. Nun sucht die Polizei nach ihr.

Die Polizei sucht aktuell nach Zoe (19) aus Plauen. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Laut Polizeiangaben verließ die 19-Jährige ihre Wohnung an der Paul-Söllner-Straße am Montagvormittag gegen 11.15 Uhr.

Zwar suchte die Polizei bisher nach ihr - allerdings ohne Erfolg. Die Beamten gehen davon aus, dass sich die Vermisste im Bereich Plauen aufhalten könnte.



Die Zeit drängt! "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer medizinischen Notlage befindet", heißt es.

So wird die Vermisste beschrieben:



1,60 Meter groß

dunkelbraune, halblange Haare

trug einen Kapuzenpullover, eine hellblaue Jeans und eine schwarze Jacke mit weißem Innenfutter

hat häufig eine Kinderpuppe in einem blauen Tragetuch bei sich

