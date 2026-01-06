Sie ist spurlos verschwunden! Polizei sucht nach Viktoria (13) aus Gießen

Gießen - Seit Ende des vergangenen Jahres wird eine 13 Jahre alte Jugendliche aus Gießen vermisst . Von dem Mädchen fehlt bislang jede Spur. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Die 13-jährige Viktoria V. verschwand einen Tag vor Silvester und wurde seither nicht mehr gesehen. © Montage: 123rf/huettenhoelscher, Polizeipräsidium Mittelhessen

Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich bei der Vermissten um die 13-jährige Viktoria V. aus Gießen.

Sie wurde zuletzt am 30. Dezember 2025 um 16 Uhr gesehen, seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Trotz umfangreicher Ermittlungen konnte die Polizei sie bislang nicht finden.

Viktoria ist etwa 1,50 Meter groß und sehr schlank. Sie spricht neben Deutsch auch Russisch.

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens hatte sie blond gefärbte, lange Haare und trug eine graue Jogginghose.

Die Ermittler richten nun einen dringenden Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit. Gesucht werden Personen, die Viktoria seit besagtem Dienstag gesehen haben oder Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben können.