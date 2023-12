Nach mehr als einem Jahr Suche: Vermisster (†56) tot aufgefunden

Der bereits seit September 2022 als vermisst gemeldete Mann aus Boltenhagen ist tot. Das bestätigte am Mittwoch die Polizei in Wismar. Der Vermisste sei bereits Mitte Dezember tot in einem Waldstück bei Boltenhagen aufgefunden worden.

Eine rechtsmedizinische Untersuchung bestätigte schließlich die Identität des Mannes. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht.