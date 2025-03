Nach Treffen mit Freundin nicht zurückgekehrt: Vermisste 14-Jährige wieder da

Am Samstagmorgen soll sie sich dann zum letzten Mal telefonisch bei ihrer Mutter gemeldet haben. Da der Teenager unter Depressionen sowie einer neuronalen Störung leidet, hat die Polizei umgehend eine Suchmeldung herausgegeben.

Demnach verließ die 14-Jährige am Freitag gegen 16.50 Uhr ihr Elternhaus im Ortsteil Staaken, um sich mit einer Freundin zu treffen und kehrte seitdem nicht zurück.

Zu diesem Zweck hat die Behörde am Nachmittag Fotos der Jugendlichen veröffentlicht.

Hinweise nimmt der Abschnitt 23 der Polizeidirektion 2 (West) unter der Rufnummer (030) 4664-223700 oder per E-Mail an dir2k1dd@polizei.berlin.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, so wählt bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.