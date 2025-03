Neue Suchaktion nach vermisster Stephanie bleibt ohne Erfolg

Ehrenfriedersdorf - Stephanie M. (38) wird seit sechs Wochen gesucht . Nachdem mehrere Maßnahmen erfolglos geblieben waren, startete die Polizei am Mittwoch eine neue Aktion im Wohnumfeld der Vermissten. Dafür bekam sie unter anderem Hinweise von einem Hellseher. Doch eine neue Spur gibt es bisher nicht.

Der selbsternannte Seher Michael Schneider aus Nordrhein-Westfalen schaltete sich zuvor in die Suche ein. Er gab den Hinweis, beim Geyerschen Teich zu suchen.

Bereits in der Vergangenheit suchte die Polizei nach der Vermissten. © Sebastian Paul

Am frühen Abend war die Wasserschutzpolizei noch vor Ort und kontrollierte die Staumauer auf mögliche Hinweise. Doch diese gab es laut Polizei trotz der umfangreichen Suche im Naherholungsgebiet bislang nicht.

Wie sie vergangene Woche mitteilte, war die Suchaktion am und im Teich wetterabhängig. Aufgrund der winterlichen Temperaturen war eine Untersuchung in der Vorwoche nicht möglich.

Seit Stephanie ihre Wohnung in Ehrenfriedersdorf am 4. Februar verließ, fehlt von ihr jede Spur. Suchaktionen wie am 20. Februar, wo 160 Einsatzkräfte ausrückten, blieben erfolglos.

Sogar die bekannten TV-Ermittler "Die Trovatos" veröffentlichten auf Facebook einen Aufruf - ohne Erfolg.