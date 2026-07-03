Nicht das erste Mal: 13-Jährige aus Hamburg vermisst! Wer hat das Mädchen gesehen?
Hamburg - Große Sorge in der Hansestadt: Bereits seit Montagabend wird die 13-jährige Aaliyah J.F. aus Hamburg-Othmarschen vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe.
Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Teenager gegen 22 Uhr die Wohnung der Eltern verlassen und ist seitdem verschwunden. Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass nach der 13-Jährigen gesucht wird.
Bereits mehrmals galt die Jugendliche als vermisst, ist nach einigen Tagen dann jedoch immer wieder aufgetaucht.
Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte die Teenagerin bislang allerdings nicht aufgefunden werden. Aus diesem Grund fahndet die Polizei nun mit einem Bild nach der Vermissten.
Beschrieben wird sie wie folgt:
- augenscheinliches Alter: 16 bis 19 Jahre
- 1,60 Meter bis 1,65 Meter groß
- lange, lockige, schwarze Haare
- bekleidet mit einer schwarzen Leggings, einer braunen Joggingjacke mit Kapuze, schwarzen Schuhen samt goldenem Nike-Zeichen
- führt vermutlich eine braune Handtasche mit sich
Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden. Sollte die 13-Jährige jemand sehen, wird gebeten, umgehend den Polizeinotruf 110 zu wählen.
Titelfoto: Polizei Hamburg