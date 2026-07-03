Nicht das erste Mal: 13-Jährige aus Hamburg vermisst! Wer hat das Mädchen gesehen?

Hamburg - Große Sorge in der Hansestadt: Bereits seit Montagabend wird die 13-jährige Aaliyah J.F. aus Hamburg-Othmarschen vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Mit einem Foto sucht die Polizei nach der vermissten 13-Jährigen aus Hamburg. © Polizei Hamburg

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Teenager gegen 22 Uhr die Wohnung der Eltern verlassen und ist seitdem verschwunden. Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass nach der 13-Jährigen gesucht wird.

Bereits mehrmals galt die Jugendliche als vermisst, ist nach einigen Tagen dann jedoch immer wieder aufgetaucht.

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte die Teenagerin bislang allerdings nicht aufgefunden werden. Aus diesem Grund fahndet die Polizei nun mit einem Bild nach der Vermissten.

Beschrieben wird sie wie folgt: