Nicht mehr nach Hause gekommen: Wo ist Leon Jason M. (15) aus Plauen?

Dresden - Seit über einer Woche wird der 15-jährige Leon Jason M. aus Dresden -Plauen vermisst . Jetzt bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

So sieht der vermisste Leon Jason M. (15) aus Dresden-Plauen aus. © Fotomontage: Carsten Rehder/dpa, PD Dresden

Wie die Polizei mitteilte, verließ Leon Jason M. am 31. Januar sein Elternhaus und ist seitdem unauffindbar.

Die Beamten haben bereits alle bekannten Aufenthaltsorte des 15-Jährigen geprüft, doch von dem Teenager fehlt jede Spur.

Leon Jason M. wird wie folgt beschrieben: