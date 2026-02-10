860
Nicht mehr nach Hause gekommen: Wo ist Leon Jason M. (15) aus Plauen?
Dresden - Seit über einer Woche wird der 15-jährige Leon Jason M. aus Dresden-Plauen vermisst. Jetzt bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.
Wie die Polizei mitteilte, verließ Leon Jason M. am 31. Januar sein Elternhaus und ist seitdem unauffindbar.
Die Beamten haben bereits alle bekannten Aufenthaltsorte des 15-Jährigen geprüft, doch von dem Teenager fehlt jede Spur.
Leon Jason M. wird wie folgt beschrieben:
Vermisste Personen Suche nach Achtjährigem hielt Bevölkerung in Atem: So geht es Noah heute
- 1,73 Meter groß
- schlanke Statur
- Haare abrasiert
- blasse Hautfarbe
- trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens eine schwarze Stoffhose, einen roten Pullover und eine Lederjacke
Solltet Ihr Leon Jason gesehen haben oder wissen, wo er sich aufhalten könnte, könnt Ihr Euch unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 bei der Polizei melden.
Titelfoto: Fotomontage: Carsten Rehder/dpa, PD Dresden