Nicht mehr nach Hause gekommen: Wo ist Leon Jason M. (15) aus Plauen?

Die Polizei Dresden sucht öffentlich nach dem 15-jährigen Leon Jason M. aus Dresden-Plauen. Der Teenager wird seit dem 31. Januar vermisst.

Von Nick-Fabrice Vetter

Dresden - Seit über einer Woche wird der 15-jährige Leon Jason M. aus Dresden-Plauen vermisst. Jetzt bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

So sieht der vermisste Leon Jason M. (15) aus Dresden-Plauen aus.  © Fotomontage: Carsten Rehder/dpa, PD Dresden

Wie die Polizei mitteilte, verließ Leon Jason M. am 31. Januar sein Elternhaus und ist seitdem unauffindbar.

Die Beamten haben bereits alle bekannten Aufenthaltsorte des 15-Jährigen geprüft, doch von dem Teenager fehlt jede Spur.

Leon Jason M. wird wie folgt beschrieben:

  • 1,73 Meter groß
  • schlanke Statur
  • Haare abrasiert
  • blasse Hautfarbe
  • trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens eine schwarze Stoffhose, einen roten Pullover und eine Lederjacke

Solltet Ihr Leon Jason gesehen haben oder wissen, wo er sich aufhalten könnte, könnt Ihr Euch unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 bei der Polizei melden.

