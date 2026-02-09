Aus Frankfurter Klinik verschwundener 17-Jähriger ist wieder da

Er sei wohlbehalten angetroffen worden, sagte ein Sprecher der Frankfurter Polizei. Der Jugendliche war am Wochenende aus einer Klinik in Frankfurt-Höchst verschwunden.

Der seit Samstagnachmittag vermisste 17-Jährige ist wieder da.

Frankfurt am Main - Bei der Suche nach einem vermissten 17-Jährigen hofft die Frankfurter Polizei jetzt auf die Mithilfe der Bevölkerung.

Der 17-Jährige war im Frankfurter Bahnhofsviertel aufgegriffen und in eine Klinik gebracht worden. Aus dieser ist er jetzt verschwunden. © Bild-Montage: 123rf/foottoo, Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Zu diesem Zweck wurde auch ein Foto des Jugendlichen veröffentlicht.

Wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag sagte, lebte der Jugendliche zuvor in einer Wohngruppe im südlich von Stuttgart gelegenen Neuhausen auf den Fildern. Am vergangenen Donnerstag (5. Februar) verschwand der 17-Jährige dann aus der Einrichtung.

Einen Tag darauf wurde der Vermisste im Frankfurter Bahnhofsviertel aufgegriffen. Er kam danach in stationäre Behandlung in eine Klinik im Stadtteil Höchst.

Dort wird er jetzt erneut vermisst. Zuletzt wurde er am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.