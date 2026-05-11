Wer hat Shawny aus Hamburg gesehen? Vermisste benötigt dringend Medikamente

Hamburg - Seit Sonntagnachmittag wird Shawny Janine R. aus Hamburg -Eilbek vermisst. Die 33-Jährige ist dringend auf Medikamente angewiesen und könnte orientierungslos sein.

Die 33-Jährige wurde am Sonntagnachmittag das letzte Mal gesehen. © Bildmontage: Jens Büttner/dpa, Polizei Hamburg

Wie die Polizei Hamburg mitteilte, verließ die Frau am Sonntagnachmittag zwischen 16 und 17 Uhr ihre Wohneinrichtung und wurde seitdem nicht mehr gesehen.

Die bisherigen Suchmaßnahmen und Ermittlungen der Polizei haben nicht zum Auffinden der 33-Jährigen geführt. Aufgrund ihrer Vorerkrankung sei sie orientierungslos und dringend auf Medikamente angewiesen, deswegen bittet die Polizei nun um die Mithilfe der Bevölkerung.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: