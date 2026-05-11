Wer hat Shawny aus Hamburg gesehen? Vermisste benötigt dringend Medikamente
Hamburg - Seit Sonntagnachmittag wird Shawny Janine R. aus Hamburg-Eilbek vermisst. Die 33-Jährige ist dringend auf Medikamente angewiesen und könnte orientierungslos sein.
Wie die Polizei Hamburg mitteilte, verließ die Frau am Sonntagnachmittag zwischen 16 und 17 Uhr ihre Wohneinrichtung und wurde seitdem nicht mehr gesehen.
Die bisherigen Suchmaßnahmen und Ermittlungen der Polizei haben nicht zum Auffinden der 33-Jährigen geführt. Aufgrund ihrer Vorerkrankung sei sie orientierungslos und dringend auf Medikamente angewiesen, deswegen bittet die Polizei nun um die Mithilfe der Bevölkerung.
Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- etwa 1,65 Meter groß
- braune, lange Haare
- braune Augen
- schlanke Statur
- bewegt sich gangunsicher mit einem Rollator fort
- trägt am linken Arm einen weißen Gipsverband
Wer etwas zu der vermissten Shawny Janine S. sagen kann, wird gebeten sich unter 040/428656789 bei der Polizei zu melden.
Außerdem werden Hinweise an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. Wer die Vermisste sieht, soll direkt die 110 wählen.
Titelfoto: Bildmontage: Jens Büttner/dpa, Polizei Hamburg