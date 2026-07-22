Orientierungsloser Senior aus Halle vermisst: Wer kann helfen?

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Ein vermutlich orientierungsloser Senior aus Halle (Saale) wird seit Dienstag vermisst.

Von Lisa Marie Peisker

Halle (Saale) - Ein vermutlich orientierungsloser Senior aus Halle (Saale) wird seit Dienstag vermisst.

Wer hat Stefan Walter K. gesehen?
Wer hat Stefan Walter K. gesehen?  © Montage: Friso Gentsch/dpa; Polizeirevier Halle (Saale)

Wie die Polizei bestätigte, wurde Stefan Walter K. zuletzt im Bereich der Telemannstraße gesehen, seitdem ist er spurlos verschwunden.

Aus diesem Grund bitten die Beamten nun um Mithilfe bei der Suche nach dem Mann. Er kann wie folgt beschrieben werden:

  • circa 1,70 m groß
  • scheinbares Alter 80 Jahre
  • schlanke/dünne Gestalt
  • kurzes krauses graues Haar mit einer Stirnglatze
  • Kleidung: blaue Trainingsjacke, graues T-Shirt mit V-Ausschnitt und Knöpfen, dreiviertellange Hose

Wer hat den oben beschriebenen Vermissten gesehen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Halle (Saale) unter der Tel: 0345/2242000 entgegen.

Titelfoto: Montage: Friso Gentsch/dpa; Polizeirevier Halle (Saale)

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