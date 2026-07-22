Orientierungsloser Senior aus Halle vermisst: Wer kann helfen?

Halle (Saale) - Ein vermutlich orientierungsloser Senior aus Halle (Saale) wird seit Dienstag vermisst.

Wer hat Stefan Walter K. gesehen? © Montage: Friso Gentsch/dpa; Polizeirevier Halle (Saale)

Wie die Polizei bestätigte, wurde Stefan Walter K. zuletzt im Bereich der Telemannstraße gesehen, seitdem ist er spurlos verschwunden.

Aus diesem Grund bitten die Beamten nun um Mithilfe bei der Suche nach dem Mann. Er kann wie folgt beschrieben werden: