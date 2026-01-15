Polizei findet vermissten Senior - und muss ihn reanimieren
Von Kristina Remmert
Ronneburg - Polizisten haben im Main-Kinzig-Kreis einen zuvor vermisst gemeldeten Senior reanimiert.
Der Mann sei in einem kritischen Gesundheitszustand gewesen, als die Beamten ihn gefunden hätten, teilte die Polizei mit.
Zuvor sei er am Mittwochabend zu Fuß auf einem Feldweg unterwegs gewesen, die Polizisten hätten ihn im Rahmen der Fahndung gefunden.
Laut der Mitteilung leisteten sie Erste Hilfe und führten Reanimationsmaßnahmen durch. Sie stabilisierten ihn.
Rettungskräfte brachten den Mann mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.
