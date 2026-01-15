Polizei findet vermissten Senior - und muss ihn reanimieren

Ronneburg - Polizisten haben im Main-Kinzig-Kreis einen zuvor vermisst gemeldeten Senior reanimiert.

Die Polizei stabilisierte den Mann, dann wurde er ins Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Der Mann sei in einem kritischen Gesundheitszustand gewesen, als die Beamten ihn gefunden hätten, teilte die Polizei mit.

Zuvor sei er am Mittwochabend zu Fuß auf einem Feldweg unterwegs gewesen, die Polizisten hätten ihn im Rahmen der Fahndung gefunden.