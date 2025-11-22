Polizei-Hubschrauber kreist nachts über Dresden: Das war der Grund

Dresden - Motorengeräusche um Mitternacht über Dresden : Ein Polizeihubschrauber ist in der Nacht über Dresden gekreist. Der Grund ist ernst.

Ein Hubschrauber der Polizei kreiste in der Nacht zum Samstag über Dresden. © Screenshot/ADS-B Exchange

Gegen Mitternacht war der Helikopter der Polizei über dem Dresdner Stadtteil Löbtau unterwegs, flog dabei bis nach Dölzschen, wo er nach einem Schlenker über die A17 weiter über Wölfnitz und Friedrichstadt schwebte.

Im Zickzackmuster ging es laut Flugradar außerdem über die Weißeritz bis nach Coschütz in Richtung Freital, ehe er sich auf den Rückweg machte.



