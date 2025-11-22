3.523
Polizei-Hubschrauber kreist nachts über Dresden: Das war der Grund
Dresden - Motorengeräusche um Mitternacht über Dresden: Ein Polizeihubschrauber ist in der Nacht über Dresden gekreist. Der Grund ist ernst.
Gegen Mitternacht war der Helikopter der Polizei über dem Dresdner Stadtteil Löbtau unterwegs, flog dabei bis nach Dölzschen, wo er nach einem Schlenker über die A17 weiter über Wölfnitz und Friedrichstadt schwebte.
Im Zickzackmuster ging es laut Flugradar außerdem über die Weißeritz bis nach Coschütz in Richtung Freital, ehe er sich auf den Rückweg machte.
Laut einem Sprecher der Polizeidirektion Dresden war der Hubschrauber eingesetzt worden, um die Einsatzkräfte bei der Suche nach einer vermissten Person zu unterstützen.
Titelfoto: Bildmontage: Jan Woitas/dpa, Screenshot/ADS-B