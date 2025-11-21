Seit drei Wochen vermisst: Polizei sucht mit Sonderkommission nach 18-jährigem Jakub
Dittelbrunn/Schweinfurt - Dramatisches Vermisstenrätsel! Seit drei Wochen wird mittlerweile nach einem 18-Jährigen aus Dittelbrunn (Unterfranken) gesucht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und eine Sonderkommission eingerichtet.
Laut einer Polizeimitteilung wurde Jakub Michalik zuletzt in der Nacht zum 30. Oktober gegen 5.45 Uhr von Bekannten in der Sonnenstraße und der Damaschkestraße in der Schweinfurter Innenstadt gesehen.
An besagtem Donnerstag kehrte der 18-Jährige allerdings nicht nach Hause zurück und gilt seitdem als spurlos verschwunden.
Angehörige hatten die Geschehnisse der Polizei gemeldet. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.
Die Mutter des Jungen, die einen Krankenhausaufenthalt vorzeitig beendet hat, bittet ihren Sohn, sich bei ihr zu melden.
Polizeibeamten verteilen Flugblätter und klingeln bei Anwohnern
Auch die Polizei hofft weiter auf Hinweise aus der Bevölkerung und sucht mit einer groß angelegten Aktion samt eigens eingerichteter Sonderkommission nach Jakub.
Am Freitag gingen die Beamten hierfür von Tür zu Tür, um Anwohner zu befragen und Flugblätter zu verteilen.
Jakub Michalik wird wie folgt beschrieben:
- 1,78 Meter groß
- Schlanke, athletische Statur
- Dunkelblonde Haare
- Bekleidet mit einer schwarzen Pegador-Jeans mit weißer Aufschrift am Hosenbein
- Weiße Nike-Sneaker des Modells "Presto"
- Kleine Kette am Handgelenk
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/2021731 entgegen.
