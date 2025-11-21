Seit drei Wochen vermisst: Polizei sucht mit Sonderkommission nach 18-jährigem Jakub

Dittelbrunn/Schweinfurt - Dramatisches Vermisstenrätsel ! Seit drei Wochen wird mittlerweile nach einem 18-Jährigen aus Dittelbrunn (Unterfranken) gesucht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und eine Sonderkommission eingerichtet.

Am Freitag war die Polizei im Stadtgebiet unterwegs und hat Anwohner befragt sowie Flugblätter verteilt. © NEWS5/Pascal Höfig

Laut einer Polizeimitteilung wurde Jakub Michalik zuletzt in der Nacht zum 30. Oktober gegen 5.45 Uhr von Bekannten in der Sonnenstraße und der Damaschkestraße in der Schweinfurter Innenstadt gesehen.

An besagtem Donnerstag kehrte der 18-Jährige allerdings nicht nach Hause zurück und gilt seitdem als spurlos verschwunden.

Angehörige hatten die Geschehnisse der Polizei gemeldet. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Die Mutter des Jungen, die einen Krankenhausaufenthalt vorzeitig beendet hat, bittet ihren Sohn, sich bei ihr zu melden.