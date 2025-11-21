 2.583

Seit drei Wochen vermisst: Polizei sucht mit Sonderkommission nach 18-jährigem Jakub

Vermisstenrätsel! Seit drei Wochen wird nach einem 18-Jährigen aus Dittelbrunn (Unterfranken) gesucht. Die Kripo hat hierfür eine Sonderkommission eingerichtet.

Von Maximilian Hölzel

Dittelbrunn/Schweinfurt - Dramatisches Vermisstenrätsel! Seit drei Wochen wird mittlerweile nach einem 18-Jährigen aus Dittelbrunn (Unterfranken) gesucht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und eine Sonderkommission eingerichtet.

Am Freitag war die Polizei im Stadtgebiet unterwegs und hat Anwohner befragt sowie Flugblätter verteilt.
Am Freitag war die Polizei im Stadtgebiet unterwegs und hat Anwohner befragt sowie Flugblätter verteilt.  © NEWS5/Pascal Höfig

Laut einer Polizeimitteilung wurde Jakub Michalik zuletzt in der Nacht zum 30. Oktober gegen 5.45 Uhr von Bekannten in der Sonnenstraße und der Damaschkestraße in der Schweinfurter Innenstadt gesehen.

An besagtem Donnerstag kehrte der 18-Jährige allerdings nicht nach Hause zurück und gilt seitdem als spurlos verschwunden.

Angehörige hatten die Geschehnisse der Polizei gemeldet. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Elfjähriger aus Leipzig wieder aufgetaucht
Vermisste Personen Elfjähriger aus Leipzig wieder aufgetaucht

Die Mutter des Jungen, die einen Krankenhausaufenthalt vorzeitig beendet hat, bittet ihren Sohn, sich bei ihr zu melden.

Polizeibeamten verteilen Flugblätter und klingeln bei Anwohnern

Wer hat den 18 Jahre alten Jakub Michalik gesehen oder hat Hinweise auf seinen aktuellen Aufenthaltsort?
Wer hat den 18 Jahre alten Jakub Michalik gesehen oder hat Hinweise auf seinen aktuellen Aufenthaltsort?  © Polizeipräsidium Unterfranken

Auch die Polizei hofft weiter auf Hinweise aus der Bevölkerung und sucht mit einer groß angelegten Aktion samt eigens eingerichteter Sonderkommission nach Jakub.

Am Freitag gingen die Beamten hierfür von Tür zu Tür, um Anwohner zu befragen und Flugblätter zu verteilen.

Jakub Michalik wird wie folgt beschrieben:

Er war tagelang verschwunden: Rentner aus Halberstadt wieder zurück
Vermisste Personen Er war tagelang verschwunden: Rentner aus Halberstadt wieder zurück
  • 1,78 Meter groß
  • Schlanke, athletische Statur
  • Dunkelblonde Haare
  • Bekleidet mit einer schwarzen Pegador-Jeans mit weißer Aufschrift am Hosenbein
  • Weiße Nike-Sneaker des Modells "Presto"
  • Kleine Kette am Handgelenk

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/2021731 entgegen.

Titelfoto: Montage: NEWS5/Pascal Höfig, Polizeipräsidium Unterfranken

Mehr zum Thema Vermisste Personen: