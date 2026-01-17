Letzte Spur Schule: Wer hat Paula-Marie (14) aus Pieschen gesehen?

Dresden - Die Polizei sucht derzeit nach Paula-Marie S. (14) aus Dresden-Pieschen .

Bei der Suche nach Paula-Marie S. (14) bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. © Hendrik Schmidt/dpa, PD Dresden

Die 14-Jährige verließ am 5. Januar (Montag) die Makarenko-Sonderschule an der Leisniger Straße und gilt seitdem als verschwunden.

"Mögliche Hinwendungsorte wurden von der Polizei geprüft", heißt es.



Bislang sei Paula-Marie jedoch nicht gefunden worden.

Die Jugendliche wird wie folgt beschrieben:

1,65 Meter groß und schlanke Statur

braune, lange Haare

Wie sie zum Zeitpunkt des Verschwindens bekleidet war, ist unklar.