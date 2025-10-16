Tschechische Polizisten finden vermissten Mann aus Cossebaude: So gelang die Suche
Update vom 15. Oktober, 11.11 Uhr
Große Erleichterung bei einer Familie in Cossebaude! Der gesuchte 73-Jährige konnte gefunden werden.
Wie Polizei-Sprecher Rocco Reichel (56) gegenüber TAG24 verkündete, haben Kollegen aus Tschechien den Vermissten am Dienstag im Bereich der Edmundsklamm nahe der deutschen Grenze entdeckt.
"Mithilfe eines Trackers konnte der Mann geortet werden", so Reichel. Da er sich mehrere Nächte im Freien aufgehalten habe, sei er ins Krankenhaus gekommen.
Erstmeldung vom 14. Oktober, 13.26 Uhr
Dresden/Hřensko - Letzte Spur Tschechien: Die Polizei sucht derzeit nach einem 73-Jährigen aus Dresden-Cossebaude.
Der Senior wurde zuletzt am Sonntagmittag in Hřensko nahe der deutschen Grenze gesehen und gilt seitdem als verschwunden.
"Er benötigt Medikamente und kann sich schlecht orientieren", erklärte Polizei-Sprecher Rocco Reichel (56).
Mögliche Hinwendungsorte seien erfolglos überprüft worden, weshalb man sich nun an die Öffentlichkeit wende.
Hinweise zum Verbleib des 73-jährigen Mannes nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351/4832233 entgegen.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa, PD Dresden