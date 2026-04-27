Suche nach vermisster Familie beendet: Säugling in Obhut genommen

Die Polizei beendete am Sonntagnachmittag die Suche nach der jungen Familie aus Leipzig. Der Säugling befindet sich mittlerweile in Obhut der Behörden.

Leipzig - Die Polizei bittet um Hilfe in einem Vermisstenfall - dabei geht es nicht nur um eine Person, sondern auch um ein Baby sowie seine beiden Eltern aus Grünau-Mitte. Brisant dabei: Das Jugendamt wollte das Kind (1 Monat) bereits in Obhut nehmen.

Mit diesen Fotos sucht die Polizei aktuell nach einer Familie aus Leipzig. © Montage: animaflorapicsstock/123RF + Polizei Leipzig

Das Amt habe das Baby am Freitag abholen wollen, doch zu diesem Zeitpunkt war die Familie bereits verschwunden, wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke mitteilte.

Die Familie ist seit dem 23. April 2026 gegen 16 Uhr wie vom Erdboden verschluckt. Da bisherige Suchmaßnahmen erfolglos verliefen und der Verdacht der Kindeswohlgefährdung im Raum steht, wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit und bittet um Mithilfe.

Gesucht werden Zeugen, die mit der Familie Kontakt hatten, sie eventuell gesehen haben und vor allem wissen, wo sie sich aufhalten könnten.