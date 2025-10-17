Psychisch erkrankte Frau seit Tagen vermisst: Wo ist Karen G. aus Pankow?
Berlin - Seit fast einer Woche fehlt von Karen G. (53) aus Berlin-Pankow jede Spur. Nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Wie die Behörde mitteilte, gilt die 53-Jährige seit dem 11. Oktober als vermisst. Demnach hatte sie sich zuletzt in ihrer Wohnung in Pankow aufgehalten – seitdem haben Freunde und Familie nichts mehr von Karen G. gehört.
Die Vermisste leidet an psychischen Erkrankungen und soll sich aktuell in einer akuten Phase befinden.
Nach Einschätzung der Ermittler könnte sie hilflos sein. Sie führe häufig Selbstgespräche und neige dazu, sich an ruhige Orte zurückzuziehen, hieß es.
Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß
- kräftige Statur
- mittellange graue Haare
- farbiges Tattoo "Jungfrau Maria" am rechten Unterarm
Laut Polizei hat sie möglicherweise ihre Katze dabei – in einem dunklen Katzenrucksack mit Netzfenster.
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter (030) 4664-173400 oder per E-Mail an dir1k34@polizei.berlin.de entgegen. Auch an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache könnt Ihr Euch wenden. In dringenden Fällen gilt wie immer: 110 wählen.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage)