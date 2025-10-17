Psychisch erkrankte Frau seit Tagen vermisst: Wo ist Karen G. aus Pankow?

Berlin - Seit fast einer Woche fehlt von Karen G. (53) aus Berlin-Pankow jede Spur. Nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Mit diesem Foto sucht die Berliner Polizei nach der Vermissten (53) aus Pankow. © Friso Gentsch/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage)

Wie die Behörde mitteilte, gilt die 53-Jährige seit dem 11. Oktober als vermisst. Demnach hatte sie sich zuletzt in ihrer Wohnung in Pankow aufgehalten – seitdem haben Freunde und Familie nichts mehr von Karen G. gehört.

Die Vermisste leidet an psychischen Erkrankungen und soll sich aktuell in einer akuten Phase befinden.

Nach Einschätzung der Ermittler könnte sie hilflos sein. Sie führe häufig Selbstgespräche und neige dazu, sich an ruhige Orte zurückzuziehen, hieß es.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß

kräftige Statur

mittellange graue Haare

farbiges Tattoo "Jungfrau Maria" am rechten Unterarm

Laut Polizei hat sie möglicherweise ihre Katze dabei – in einem dunklen Katzenrucksack mit Netzfenster.