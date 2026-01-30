Er kam von der Schule nicht nach Hause: Vermisster 10-Jähriger ist zurück

Ein zehnjähriger Junge aus Hamburg wurde seit Dienstag vermisst. Die Polizei bat bei der Suche nach ihm um die Mithilfe der Bevölkerung.

Von Bastian Küsel

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ist der vermisste 10-jährige Junge aus Hamburg-Wilhelmsburg selbstständig wieder aufgetaucht. Der Junge sei wohlauf und befinde sich in seiner Betreuungseinrichtung. Hinweise auf Straftaten würden laut Polizeiangaben derzeit nicht vorliegen. Die Fahndungsmaßnahmen seien beendet.

Originalmeldung vom 28. Januar 2026, 19.48 Uhr

Hamburg - Wo ist der 10-Jährige? Der Junge aus Hamburg wird seit Dienstag vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche nach ihm um die Mithilfe der Bevölkerung.

Der zehnjährige Junge aus Hamburg ist am Freitag wieder aufgetaucht. © Polizei Hamburg Wie die Beamten mitteilten, verließ der Junge gegen 13.30 Uhr seine Schule am Rothenhäuser Damm (Stadtteil Wilhelmsburg), seitdem fehlt von ihm jede Spur. Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zu seinem Auffinden führten, suchen die Ermittler nun mit einem Foto in der Öffentlichkeit nach dem Vermissten. Der Junge ist circa 1,50 Meter groß, schlank, hat kurze schwarze Haare und ist mit einer dunkelblauen Jacke bekleidet.