Blut an Bord entdeckt: Mann verschwindet bei Weltumsegelung

Gran Canaria (Spanien) - Ein Brite (35) wollte die Welt umsegeln - doch bei Gran Canaria verschwand er spurlos. Der Vorfall wirft viele Fragen auf.

James Nunan (35) wollte mit seinem Hund "Thumbelina" die Welt umsegeln - doch er verschwand plötzlich. © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Nikita Goddard

Wie BBC News berichtet, wurde James Nunan zuletzt im August von Überwachungskameras in Las Palmas aufgenommen, als er zu einem Dönerladen ging.

Dabei wurde sein Rucksack gestohlen. Den Verlust seines Passes meldete er später auf einer Polizeiwache. Seitdem verliert sich fast jede Spur von dem 35-Jährigen.

Sein Hund "Thumbelina" wurde Tage später, am 25. August, allein auf seinem Boot gefunden. Trotz eines Großaufgebots an Suchmaßnahmen konnte James nicht gefunden werden.

Die Behörden von Gran Canaria kamen zu dem Schluss, dass er betrunken über Bord gegangen sei. Seine Familie bezweifelt dies jedoch stark.